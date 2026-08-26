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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация керлинга России – на слова Медведева, что даже керлинг лучше тенниса: «Даниил, конечно, лучше! Ждем вас»

Федерация керлинга России отреагировала на слова Даниила Медведева на турнире в Уинстон-Сейлеме. Во время проигранного матча Мартину Дамму во втором круге россиянин рассуждал о том, что ему пора уходить из тенниса.

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