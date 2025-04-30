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Россиянам подсказали, как не испортить шашлык на майских праздниках

Россиянам подсказали, как не испортить шашлык на майских праздниках

Многие россияне проводят майские праздники в кругу семьи и с друзьями под шашлыки. В беседе с «Российской газетой» эксперт Валерий Мальцев рассказал, как сделать так, чтобы это блюдо получилось действительно вкусным .

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