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Преодолев 11 тысяч километров пикап CHANGAN HUNTER PLUS добрался из Москвы до Сахалина

Преодолев 11 тысяч километров пикап CHANGAN HUNTER PLUS добрался из Москвы до Сахалина

Автопробег «Россия под Покровом», приуроченный к Восточному экономическому форуму, включил в свою колонну автомобили CHANGAN, среди которых — пикап CHANGAN HUNTER PLUS.

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