Преодолев 11 тысяч километров пикап CHANGAN HUNTER PLUS добрался из Москвы до Сахалина

Автопробег «Россия под Покровом», приуроченный к Восточному экономическому форуму, включил в свою колонну автомобили CHANGAN, среди которых — пикап CHANGAN HUNTER PLUS.
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