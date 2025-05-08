На юге Москвы открыли более 85 предприятий в домах по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в рамках программы реновации в ЮАО Москвы на первых этажах новых жилых домов разместили свыше 85 социальных и бытовых объектов .