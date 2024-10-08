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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл юрисконсульт МВД провел «Разговор о важном» с гимназистами

В Республике Марий Эл юрисконсульт МВД провел «Разговор о важном» с гимназистами

В рамках правового информирования юрисконсульт правового отдела МВД по Республике Марий Эл Илья Фоминых в рамках занятия «Разговора о важном» провел беседу с учащимися 5 класса МБОУ «Гимназия № 4 им.

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