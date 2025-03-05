В больнице им. Сперанского спасли подростка, получившего ожоги от горевшей зарядки телефона

Телефон и другую технику стоит заряжать днем, чтобы вы могли контролировать процесс. Кроме того, смартфон лучше не брать с собой в кровать, оставьте его на тумбочке рядом или в крайнем случае положите на пол.
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