Подозреваемого в покушении на генерала ВКС под Саратовом обвинили в теракте

Гражданину Республики Молдова Николае Кочу предъявили обвинение в теракте и других преступлениях после покушения на жизнь российского военнослужащего в Саратовской области.
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