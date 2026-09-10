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Газета.ру

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Врач Бережная: чтобы исключить изжогу, следует вести пищевой дневник

Врач Бережная: чтобы исключить изжогу, следует вести пищевой дневник

Изжогу вызывают сочетания тяжелых продуктов, алкоголь, переедание и стресс. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

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