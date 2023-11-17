Теннисистка Петрова заявила, что Медведев выглядит стабильнее Алькараса

Российская теннисистка, бронзовый призер Олимпиады - 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.
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