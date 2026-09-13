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Антон Заболотный: «Черчесов советовал: «Тебе нужно стать негодяем и мразью. Нападающий должен быть крысой. Хорошие люди не играют в футбол»

Бывший форвард сборной России Антон Заболотный вспомнил совет от Станислава Черчесова . – Самый памятный разговор с Черчесовым? – Скорее всего, это было во время квалификации на Евро-2020 .

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