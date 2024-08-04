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Российские войска бьют по украинским железным дорогам, затрудняя переброску резервов для ВСУ

Российские войска бьют по украинским железным дорогам, затрудняя переброску резервов для ВСУ

ВС РФ минувшей ночью нанесли несколько ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры киевского режима в Полтавской области.

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Комментарии
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елена куприянова
Интересно, чой-то наши военачальники стали делать то, что весь народ требовал аж с 2022 г. Начальство наполовину сменилось, или ещё что-то
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14 час.
Сергей Бессонов
&quot;Российские войска бьют по украинским железным дорогам, затрудняя переброску резервов для ВСУ&quot;                             Надо уничтожать в первую очередь инфраструктуру, ремонтную базу, депо, подвижной состав: паровозы, тепловозы, ремонт полотна занимает пару часов, опоры - это для электровозов, тоже заменить недолго.
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4 час.

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