ВС РФ минувшей ночью нанесли несколько ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры киевского режима в Полтавской области.
Российские войска бьют по украинским железным дорогам, затрудняя переброску резервов для ВСУ
Комментарии
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елена куприянова
Интересно, чой-то наши военачальники стали делать то, что весь народ требовал аж с 2022 г. Начальство наполовину сменилось, или ещё что-то
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14 час.
Сергей Бессонов
"Российские войска бьют по украинским железным дорогам, затрудняя переброску резервов для ВСУ" Надо уничтожать в первую очередь инфраструктуру, ремонтную базу, депо, подвижной состав: паровозы, тепловозы, ремонт полотна занимает пару часов, опоры - это для электровозов, тоже заменить недолго.
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4 час.
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