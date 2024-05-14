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Экс-депутат Рады Деркач: мы видим все цепочки поставок ГУР и видим спонсоров

Экс-депутат Рады Деркач: мы видим все цепочки поставок ГУР и видим спонсоров

В интервью белорусскому агентству БелТА экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач ответил на вопросы о перспективах уголовного дела по факту международного "финансирования терроризма" и о тех, кто стоит за этим, а также он раскрыл личности тех, кто, по данным российских спецслужб, участвовал в подрыве газопроводов "Северные потоки".

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