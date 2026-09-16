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Позитив для оптимистов

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Морковка с черным хлебом за €200 млн. Елена Зеленская попалась с поличным: как первая леди и ее личный повар «кинули» голодных школьников

Морковка с черным хлебом за €200 млн. Елена Зеленская попалась с поличным: как первая леди и ее личный повар «кинули» голодных школьников

В украинском городе Черновцы разгорелся скандал из-за бесплатного горячего питания для школьников.

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