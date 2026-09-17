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«Да будет свет»: На Скальной тропе в Актау восстанавливают освещение

«Да будет свет»: На Скальной тропе в Актау восстанавливают освещение

Жители Актау рассказали, что вечером и ночью ходить по Скальной тропе стало невозможно из-за отсутствия декоративного освещения.

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