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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Курич: «Руна» – отличная команда. Они показывают высокий уровень баскетбола»

Защитник «Зенита» Кайл Курич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Руной». «У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы провели это время продуктивно.

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