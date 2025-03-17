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Царьград

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Снег тает, асфальт рушится: эксперт рассказал, как спасти машину от весенних ям

Снег тает, асфальт рушится: эксперт рассказал, как спасти машину от весенних ям

Весна — время, как ни крути приятное. Но свои подвохи в этот период тоже имеются. Один из них — разрушившийся после температурных перепадов асфальт.

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