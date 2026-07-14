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США нарушили договоренности с Ираном. Трамп положил глаз на Ормуз

США нарушили договоренности с Ираном. Трамп положил глаз на Ормуз

Пока президент США в очередной раз упражнялся в красноречии, расписывая попытки Вашингтона установить контроль над Ормузским проливом и обвиняя Тегеран в срыве Исламабадского меморандума, официальный представитель иранского МИД за несколько часов до этого напомнил о сути обязательств: Иран действует строго по принципу "обязательство за обязательство".

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