США нарушили договоренности с Ираном. Трамп положил глаз на Ормуз

Пока президент США в очередной раз упражнялся в красноречии, расписывая попытки Вашингтона установить контроль над Ормузским проливом и обвиняя Тегеран в срыве Исламабадского меморандума, официальный представитель иранского МИД за несколько часов до этого напомнил о сути обязательств: Иран действует строго по принципу "обязательство за обязательство".