Губернатор рассказал, что просят у Деда Мороза воспитанники свердловских детских домов

Глава региона пообещал, что в этом году 2500 детей, которые остались без попечения родителейВ завершение прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о проекте, который начал разворачиваться в регионе несколько дней назад.
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