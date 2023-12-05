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  • olga soyka
    СмешноВ России предложи...
  • leonid
    Пора уже тебя, скотину уничтожить, чтобы меньше пи.з....ел.Экс-командующий В...
  • Александр Кандарицкий
    Полагаю, что даже если, Собчачиху собчачить по собчачьи то, таким способом даже в свободной стране много детей не род..."Жестоко, безумие...

Губернатор рассказал, что просят у Деда Мороза воспитанники свердловских детских домов

Губернатор рассказал, что просят у Деда Мороза воспитанники свердловских детских домов

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