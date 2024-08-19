В Приморье детеныши редкого водяного оленя впервые попали на видео

Детеныши редкого водяного оленя, которого в 2019 году впервые зафиксировали в Приморье, первый раз в истории наблюдения в России попали на видео, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".
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