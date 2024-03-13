Лучшие даты для посадки капусты на рассаду в марте и апреле 2024 года Алёна ЮрьеваЛето — время плодородных урожаев и свежих овощей, и для того чтобы наслаждаться ими в полной мере, важно правильно спланировать посевные работы и учесть благоприятные дни для посадки капусты на рассаду.