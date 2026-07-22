В Барнауле освободившийся из колонии мужчина убил знакомого ножом

После случившегося обвиняемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого.
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