Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны

Командир роты беспилотных систем Вооруженных сил России с позывным Легион не исключил, что в будущем стрелковое оружие начнут устанавливать прямо на дроны для уничтожения других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе.
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