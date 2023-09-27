Как выглядели в жизни серийные убийцы из фильмов об известных маньяках

Многие любят фильмы ужасов и триллеры за возможность получить изрядную долю адреналина. Жестокие сцены насилия, леденящие кровь истории про кровожадных маньяков всегда притягивали и будут притягивать людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии