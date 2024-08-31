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Биоинформатик Дьякова: ученые уже могут редактировать гены прямо в теле человека

Биоинформатик Дьякова: ученые уже могут редактировать гены прямо в теле человека

Технология редактирования ДНК (молекула, хранящая генетическую информацию) делает невероятные шаги в борьбе с генетическими заболеваниями, во многом благодаря интеграции биоинформатики с генной инженерией.

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