Биоинформатик Дьякова: ученые уже могут редактировать гены прямо в теле человека

Технология редактирования ДНК (молекула, хранящая генетическую информацию) делает невероятные шаги в борьбе с генетическими заболеваниями, во многом благодаря интеграции биоинформатики с генной инженерией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии