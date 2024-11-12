Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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МУС получил новое задание

МУС получил новое задание

Гаишник останавливает нарушителя:— Вы проехали на красный свет.— Я — прокурор города.— Понял, накажем светофор.

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