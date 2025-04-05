Установлен факт применения насилия боевиками к мирному жителю Курской области из-за незнания украинского языка

В связи с применением насилия украинскими военнослужащими в отношении мирного жителя села Казачья Локня Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп.
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