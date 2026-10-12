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Редкий выход в свет: многодетный отец Денис Матросов появился на премьере с заметно повзрослевшим сыном

Редкий выход в свет: многодетный отец Денис Матросов появился на премьере с заметно повзрослевшим сыном

53-летний актер теперь нечасто посещает светские мероприятия. Денис Матросов с сыном 7Дней.ruАктер Денис Матросов вышел в свет в сопровождении своего 10-летнего сына Федора.

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