Моторика и сенсорные особенности различаются при аутизме с СДВГ и без него

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Autism and Developmental Disorders, двигательные навыки и сенсорные особенности различаются у детей с аутизмом с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и без него.
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