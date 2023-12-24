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Мизулина хочет ограничить песни рэпера Vaciо в России после «голой» вечеринки

Мизулина хочет ограничить песни рэпера Vaciо в России после «голой» вечеринки

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить контент рэпера Vacio.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Что значит ограничить? Убрать всех участников до единого навсегда. Навсегда и отовсюду!!!
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15 час.
Silver Kont
А хлопчик вообще-то призывного возраста, 1-го апреля вручить повестку и отправить куда следует...
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14 час.
Марина Трянина
нужно проанализировать деятельность и темы всех этих блогеров...и запретить им блогерствовать... пусть идут работать...
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13 час.

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