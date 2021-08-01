Российский список Forbes – отвратительно!!!

Патриот России и Советского СоюзаРоссийский список Forbes – отвратительно!!!Издание Forbes, чьё название давно уже стало нарицательным, опубликовало список самых успешных российских звёзд.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладислав ВладиславМда, выводы автора - очередная провокация. Нельзя тебе представить, чтобы на западе были популярны ничтожества ? А зачем представлять. Вглядись и увидишь, что там популярны одни ничтоэества.Nina Roytvarf (Чёрная)Занимаетесь вглядыванием? А я вот,вообще, не в курсе, ни в кого не вглядываюсь, ни в тех, ни в этих.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕНЬ НИСКО УПАЛО ВОСПРИЯТИЕ ЦЕННОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ, ОБРАЗОВАННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ! ПРИМИТИВ БЕРЕТ ВЕРХ И ЭТО БОЛЬШАЯ БЕДА!СанСаныч ДемченкоЕго тащат на верх,пропагандируют,рекламируют и проч..такие же ничтожества..владельцы желтой прессы,теле и радиоканалов,сайтов...уничтожая великую русскую культуру..не умея ничего противопоставить,создать что либо подобное как было в СССР -эти ублюдки,в своей разнузданной вседозволенности и осознании своей никчёмности -топят страну и народ в дерьме,пошлятине,чернухе..Это одна из сфер уничтожения самосознания в России..УВЫ..ИМХОАндрей КашковскийВсё так, но только "неудачниками" их назвать никак нельзя. Наоборот - они форменные удачники, раз смогли забраться на такую вершину.Анфиса Иванова" смогли забраться" на СОМНИТЕЛЬНУЮ вершину - вершину НИКЧЕМНОСТИ! Или вы по показателям доллара оцениваете вершины?! Тогда вы из одного с ними племени....Залман РабиновичДа, забрались. Вовремя подмахивайте и Вам дадут чего-нибудь. И не только пососать. Но будет ли от этого Вам счастья в дом?Семенков АлександрВ обществн без морали и нравственности за 30 с лишним лет на вершину поднялась безнравственоость, тупость и дебилизм. А другого и не могло быть.Вячеслав 5Правильно написали.мы сами их возвышаем так высоко и даже не это. некоторые женщины просто восхищаются такими людьми и даже завидуют им-своим трудом выбились наверхVladimir Lioubimcevчто они для россии?... Действительно... мухи. Стоит ли о них говорить так часто? Если только в негативном ключе.Виктор ЕршовТак то так, но не совсем. Эта мерзость возникла не сразу,а прошла многолетнюю ТВ подготовку при участии и даже руководстве системно подготовленной моральной шлюхи и ее специально сформированной команды в программе ДОМ. Одновременно опорочив само слово и образ этого святого для большинства российских людей места жизни. "Каждый четвертый взрослый...", а вот интересно было бы посмотреть возростной интервал этих, якобы, взрослых и в каких районах их наибольшее количество. А далее,"лиха беда начало" Второй момент, а какие налоги эти существа платят??? Вопросы к автору этого честного материала и пожелание не останавливаться и углублять это интересное исследование. Одновременно подумать о СТОЛБЕ ПОЗОРА, иначе процесс деградации не замедлить.ВМВениамин Мельниковбузова это кто?МНМатвеев НиколайНе надо приписывать рейтинги блядским подонкам типа каждый четвертый!Комментировать
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