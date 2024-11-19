Тренер Гаджиев похвалил РФС за найденных соперников для сборной России

Президент махачкалинского "Динамо" и футбольный тренер Гаджи Гаджиев в интервью Legalbet заявил, что Российский футбольный союз (РФС) провел качественную работу по приглашению соперников для участия в товарищеских матчах в 2025 году.
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