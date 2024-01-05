Политнавигатор У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.
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