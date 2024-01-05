Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена

«Нерешительность, неготовность помочь!» – Каспаров обрушился на Байдена и Блинкена

Политнавигатор У Украины в 2023 году якобы были все шансы наголову разгромить российскую армию, однако жадность Белого дома похоронила эти планы.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Пора эту жидовскую рожу Каспарова объявлять в международный розыск!
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18 час.

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