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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Когда шла снимать фоточки и видосики, а послали против ХАМАС. Девушки в армии Израиля

Когда шла снимать фоточки и видосики, а послали против ХАМАС. Девушки в армии Израиля

Если кто не в курсе, в израильскую армию призывают всех - и мужчин и женщин. Кому интересна более детальная информация по армейской службе в этой стране, вот вам занимательная табличка: Примечательно, что молодёжь мужского пола служит 32 месяца.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Дудочки! ХАМАС - эт вам не шоу и не кастинг! Поймают - ПИПЕЦ вам, девки!!
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3 час.
Поль Меерсон
А бесплатный сыр только в мышеловке! И только для второй мышки(первая платит своей шкуркой)
Ответить
40 мин.
Надежда
Сегодняшних молодых тик-токерш нельзя сравнивать с советскими женщинами времен ВОВ, они боролись наравне с мужчинами, защищая свою Родину. А этим хочется порисоваться на камеру
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13 мин.

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