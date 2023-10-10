Когда шла снимать фоточки и видосики, а послали против ХАМАС. Девушки в армии Израиля

Если кто не в курсе, в израильскую армию призывают всех - и мужчин и женщин. Кому интересна более детальная информация по армейской службе в этой стране, вот вам занимательная табличка: Примечательно, что молодёжь мужского пола служит 32 месяца.
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