Работу школьницы из Алексеевского отметили на городской научной конференции

Ученице школы №293 имени Александра Твардовского Нике Квасовой был присужден диплом 3 степени за работу «Фитонцидная активность комнатных растений» на V Городской научно-практической конференции, завершившейся в столице.
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