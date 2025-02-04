Шиловская: «Сколько недовольства было, когда выиграла в „Три аккорда“! Купила Первый канал, любовница Розенбаума»

Немногие зрители музыкального шоу «Три аккорда» приняли победу Аглаи Шиловской. Актриса призналась, что после триумфа на нее свалился хейт.
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