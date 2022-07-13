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Учительница из Хабаровска стала первым получателем «Дальневосточной ипотеки» в ДФО

Учительница из Хабаровска стала первым получателем «Дальневосточной ипотеки» в ДФО

Зампред российского правительства — полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что на данный момент льготная ипотека является одной из наиболее действенных мер поддержки жителей макрорегиона, пишет amurmedia.

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