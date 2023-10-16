Новосибирцев предупредили о мошенниках с совами в центре и на набережной

Группа неизвестных вымогает у горожан деньги за фотографии с дикими птицами.В центре реабилитации диких животных предупредили жителей Новосибирска о мошенниках, которые разгуливают с совами по центру города и вымогают деньги за фотографии с дикими птицами.
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