Молодая балерина получила автодом своей мечты

Кемпер стал своеобразным реальным воплощением дома на колесах в стиле знаменитой куклы Барби. 33-летняя американская профессиональная балерина Ариана Дьюинг одержима розовым цветом, что в конечном итоге привело к созданию необычного кемпера.
Кемпер стал своеобразным реальным воплощением дома на колесах в стиле знаменитой куклы Барби. 33-летняя американская профессиональная балерина Ариана Дьюинг одержима розовым цветом, что в конечном итоге привело к созданию необычного кемпера.
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