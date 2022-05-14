Клаксон

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Молодая балерина получила автодом своей мечты

Молодая балерина получила автодом своей мечты

Кемпер стал своеобразным реальным воплощением дома на колесах в стиле знаменитой куклы Барби. 33-летняя американская профессиональная балерина Ариана Дьюинг одержима розовым цветом, что в конечном итоге привело к созданию необычного кемпера.

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