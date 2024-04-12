Perseverance сделал последнюю фотографию вертолета Ingenuity на Марсе

Ingenuity посреди дюн Марса / © NASA / JPL-Caltech / ASU, Additional processing: S Atkinson На фотографиях видно, что после 72-го полета во время посадки Ingenuity полностью лишился одной из лопастей, которая была обнаружена примерно в 15 метрах от дрона, поэтому его дальнейшая эксплуатация стала невозможной.