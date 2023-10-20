Стесняюсь говорить: несколько советов, чтобы разрушить языковой барьер

Можно всю жизнь учить иностранный язык, но так и не начать нем разговаривать. 123RF/legion-media.ru Так бывает: вы давно занимаетесь изучением иностранного языка, но стесняетесь перекинуться парой слов с носителем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии