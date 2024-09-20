"Хезболла" нанесла удары по северу Израиля

Этой ночью обострилась ситуация на Ближнем Востоке – в результате ответного удара Ливана Израиль понес свои первые военные потери с момента массовых взрывов пейджеров, которыми пользовались участники движения "Хезболла".
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