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"Хезболла" нанесла удары по северу Израиля

Этой ночью обострилась ситуация на Ближнем Востоке – в результате ответного удара Ливана Израиль понес свои первые военные потери с момента массовых взрывов пейджеров, которыми пользовались участники движения "Хезболла".

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