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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что грозит трактористу, который психанул и за считанные минуты снес незаконный рынок мигрантов в Новосибирске

После того как в Новосибирске мужчина на своем тракторе снес незаконный рынок, на котором «по кайфу» добывали себе на безбедную жизнь выходцы из республик Средней Азии, россияне, в чьих городах трудолюбивые мигранты тоже торгуют в неположенных местах, задались вполне справедливым вопросом — а что, ….

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