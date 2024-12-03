Не называйте свою девочку этими именами: 7 несчастливых вариантов на 2025 год Юлия ПономареваВы когда-нибудь замечали, что некоторые называют магниты для неприятностей? В то время, как одни легко идут по жизни, возникают другие трудности с очередными испытаниями.