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Не называйте свою девочку этими именами: 7 несчастливых вариантов на 2025 год

Не называйте свою девочку этими именами: 7 несчастливых вариантов на 2025 год

Не называйте свою девочку этими именами: 7 несчастливых вариантов на 2025 год Юлия ПономареваВы когда-нибудь замечали, что некоторые называют магниты для неприятностей? В то время, как одни легко идут по жизни, возникают другие трудности с очередными испытаниями.

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