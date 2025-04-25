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Плевался как верблюд: из-за пьяного финна в Берлине экстренно сел самолет

Плевался как верблюд: из-за пьяного финна в Берлине экстренно сел самолет

Гражданин Финляндии посадил самолет своим безнравственным поведением.Самолет, выполняющий рейс из Хельсинки в Цюрих, совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, из-за неподобающего агрессивного поведения гражданина Финляндии.

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