Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Актер Шагин: СВО нужно отражать в искусстве, чтобы не допустить искажения истории

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Тема специальной военной операции должна быть отражена в литературе, кино и живописи для сохранения исторической памяти — чтобы следующие поколения могли понимать сегодняшние реалии, такое мнение высказал «ТАСС.

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