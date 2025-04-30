Актер Шагин: СВО нужно отражать в искусстве, чтобы не допустить искажения истории

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Тема специальной военной операции должна быть отражена в литературе, кино и живописи для сохранения исторической памяти — чтобы следующие поколения могли понимать сегодняшние реалии, такое мнение высказал «ТАСС.
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