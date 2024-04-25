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Полный комплект в одном месте: что должно быть в многопрофильном медицинском центре

Полный комплект в одном месте: что должно быть в многопрофильном медицинском центре

Клиники MedSwiss отвечают всем этим критериям. ООО Медилюкс-ТМ (торговая марка MedSwiss) — сеть многопрофильных медицинских центров в Москве и в Санкт-Петербурге, успешно работающая на рынке более 20 лет.

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