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Царьград

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Литва двое суток продержала в заложниках пассажиров автобуса Санкт-Петербург–Тирасполь

Литва двое суток продержала в заложниках пассажиров автобуса Санкт-Петербург–Тирасполь

Граждан Молдавии подвергли проверке на детекторе лжи и пытали вопросами: «Чей Крым?»Литва двое суток продержала в заложниках пассажиров транзитного автобуса Санкт-Петербург–Тирасполь, на котором граждане Молдавии через Европейский союз возвращались из России домой.

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Вячеслав Денисов
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