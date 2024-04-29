Литва двое суток продержала в заложниках пассажиров автобуса Санкт-Петербург–Тирасполь

Граждан Молдавии подвергли проверке на детекторе лжи и пытали вопросами: «Чей Крым?»Литва двое суток продержала в заложниках пассажиров транзитного автобуса Санкт-Петербург–Тирасполь, на котором граждане Молдавии через Европейский союз возвращались из России домой.