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Царьград

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Пашинян встретится с Путиным 1 сентября для обсуждения отношений

Пашинян встретится с Путиным 1 сентября для обсуждения отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 сентября в Бишкеке планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения стратегии двусторонних отношений, включая вопрос евроориентации Еревана и его взаимодействие с ЕАЭС.

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