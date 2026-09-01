Пашинян встретится с Путиным 1 сентября для обсуждения отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 сентября в Бишкеке планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения стратегии двусторонних отношений, включая вопрос евроориентации Еревана и его взаимодействие с ЕАЭС.