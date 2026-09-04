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Тульские новости

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В Тульском кремле начнут ремонт тротуарной плитки

В Тульском кремле начнут ремонт тротуарной плитки

ГУК ТО «Тульское музейное объединение» готово потратить 801 785 рублей на ремонт плитки в Тульском кремле, работы должны быть выполнены за 15 дней без остановки эксплуатации объекта.

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