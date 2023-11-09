Республиканцы США Рамасвами и Десантис раскритиковали помощь Украине

По данным The Hill, члены Республиканской партии Америки поспорили о поддержке Украины. Так, предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис выразили резкую критику продолжающейся помощи Киеву.
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